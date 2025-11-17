сегодня в 05:47

В результате пожара в подмосковном Видном погибли два человека

В подмосковном Видном погибли два человека погибли при пожаре, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Мертвые тела мужчины и женщины обнаружили после ликвидации пожара в здании пристройки на улице Вокзальная.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.

На месте проведен осмотр места, изъят токопроводник, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вечером 16 ноября в Кривоколенном переулке ограничивали движение автотранспорта из-за пожара в одной из квартир.

