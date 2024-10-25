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В результате перестрелки полиции и преступников в Рио погибли три человека

На главном въезде в Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между полицейскими и наркоторговцами, погибли трое гражданских лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Кроме того, еще двое человек получили ранения.

Автобус, который двигался по проспекту Бразилии, был обстрелян со стороны фавел в районе Сидаде-Алта, в котором доминирует наркоторговля. Преступники открыли огонь в ответ на полицейскую операцию.

Ранее сообщалось, что турецкие стражи порядка сумели ликвидировать двух из трех предполагаемых террористов, которые напали на завод аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре.