SHOT: двое напавших на завод Tusaş в Анкаре террористов ликвидированы

Турецкие стражи порядка сумели ликвидировать двух из трех предполагаемых террористов, которые напали на завод аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре, сообщает SHOT .

Турецкие СМИ сообщают, что на территории захваченного завода находятся заложники. Двух из трех предполагаемых захватчиков удалось ликвидировать. О судьбе третьего злоумышленника ничего не сообщается.

Предварительно известно, что на заводе работает около 15 тыс. человек. Часть сотрудников после нападения спряталась в разных помещениях предприятия.

Ранее в Сети появились фотографии предполагаемых террористов. По одной из версий, среди налетчиков была одна женщина, которая вела стрельбу у проходной завода компании Tusaş.