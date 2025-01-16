В результате обстрела Израилем жилого квартала в Газе погибли 12 человек Происшествия сегодня в 02:20

При обстреле Израилем жилых домов в районе Шейх-Радван на севере города Газа погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 20 пострадали, сообщает РИА Новости.

В среду вечером Израиль обстрелял жилой квартал в Шейх-Радване. «Извлечены 12 погибших и более 20 пострадавших из домов, попавших под обстрел», — заявила гражданская оборона сектора Газа. Ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло ракетный удар по зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.