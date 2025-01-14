Хуситы в Йемене ударили по зданию Минобороны Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло ракетный удар по зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости .

Хуситы уточнили, что провели военную операцию в оккупированном Яффо (Тель-Авиве). Для этого они использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2».

По их словам, данный удар достиг цели. Системы-перехватчики не остановили ракету. Эта военная операция в Тель-Авиве стала уже третьей за 12 часов.

Движение «Ансар Алла» на сегодняшний день контролирует большую часть побережья Красного моря в Йемене. После обострения ситуации хуситы стали наносить удары по Израилю, они бьют с помощью ракет и дронов, говоря, что помогают палестинцам. Также проводятся атаки по кораблям, связанным с Тель-Авивом. В ответ США, Великобритания и Израиль наносят удары по Йемену ракетами.