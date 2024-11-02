В результате обстрела города Тира в Израиле пострадали семь человек Происшествия сегодня в 04:51

При обстреле города Тира в центральной части Израиля пострадали семь человек, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в Тире звучали сирены тревоги. Пострадавшим оказывают помощь врачи скорой помощи и парамедики. Их эвакуируют в больницы Меир и Бейлинсон. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты, способствуя атаке Израиля против Ирана, спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке.