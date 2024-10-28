Небензя: США спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты, способствуя атаке Израиля против Ирана, спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости .

По его словам, США и ряд их союзников действовали крайне безответственно.

Он отметил, что они сознательно провоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы «попытаться удержать протагонистов от нового обмена ударами».

Ранее сообщалось, что организация ХАМАС может провести мирные переговоры с Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Times of Israel, журналисты которого пообщались с одним из членов группировки.

Он сказал, что организация ХАМАС готова заключить сделку с Израилем вокруг сектора Газы. Сейчас, по его словам, в Катаре проходят переговоры между двумя сторонами.