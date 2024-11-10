сегодня в 02:37

В результате обстрела Горловки пострадал беженец из Дзержинска

Украинские военные обстреляли центр Горловки, в результате прямого попадания в многоквартирный дом пострадал беженец, переселившийся из Дзержинска, сообщает РИА Новости .

По словам очевидцев, был ранен сын и его мать. Пострадавших увезли на скорой.

Множество осколков разлетелись по комнате, в результате чего мужчина получил серьезные ранения.

В результате обстрела различные повреждения получили около 20 квартир.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили «тихую» тактику при атаке беспилотника на автобус в Горловке, при которой погиб мирный житель.ВСУ перед атакой выключили винты беспилотника.