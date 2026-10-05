Мытищинская самбистка стала серебряным призером молодежного первенства мира

Молодежное первенство мира по самбо среди кадетов, юношей и девушек, юниоров и юниорок проходило 2–4 октября в Салониках (Греция) на арене PAOK Sports Arena. Всего было разыграно 55 комплектов наград. По итогам третьего дня соревнований определились победители и призеры в соревнованиях по спортивному самбо среди кадетов и кадеток, среди них — самбистка из Мытищ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В заключительный день первенства серебряную медаль в соревнованиях кадетов завоевала воспитанница мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» Параскева Генералова, выступавшая в весовой категории свыше 72 кг.

В соревнованиях приняли участие представители более 40 национальных федераций самбо, включая Россию и Беларусь, которые выступили под национальными флагами и гимнами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.