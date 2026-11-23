Распространенность сахарного диабета 2 типа у детей растет на фоне ожирения и малоподвижного образа жизни. В отличие от диабета 1 типа, при котором организм не вырабатывает инсулин, при 2-м типе клетки теряют чувствительность к нему. Этот тип заболевания во многом можно предотвратить, формируя здоровые привычки всей семьи.

Елена Мирон рекомендует детям не менее 60 минут физической активности в день: велосипед, футбол или прогулки. Экранное время следует ограничить двумя часами в сутки. В питании врач советует применять правило «умной тарелки»: половину должны занимать овощи, а сладкие газированные напитки и фастфуд стоит сделать редким исключением. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

«Но главное — это пример родителей, а не строгие запреты. Дети не будут есть брокколи, если родители едят бургеры, и не пойдут гулять, если папа лежит на диване с планшетом», — отметила доктор.

Врач предложила сделать заботу о здоровье семейным занятием: вместе кататься на велосипедах, ходить за ягодами и готовить полезные десерты. Она также посоветовала обращать внимание на возможные сигналы заболевания — потемнение кожи на шее, постоянную жажду и вялость. Среди полезных привычек — пить воду вместо сладкой газировки и двигаться с удовольствием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.