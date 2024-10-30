ВСУ выключили дрон перед ударом по автобусу в Горловке

ВСУ применили «тихую» тактику при атаке беспилотника на автобус в Горловке

ВСУ применили «тихую» тактику при атаке беспилотника на автобус в Горловке, при которой погиб мирный житель, сообщил РИА Новости мэр города Иван Приходько.

ВСУ перед атакой выключили винты беспилотника «и он просто камнем упал на автобус», сказал в беседе агентству Приходько.

Он добавил, что автобус был оснащен РЭБ, но при таком приеме оператора дрона оборудование не сработало.

При атаке погиб мирный житель, двое были ранены.

«Погибший парень вышел в магазин за продуктами, в руке, уже мертвой хваткой сжимает пакет „Я люблю наш город“. Честно, все сжимается внутри глядя на эту картину. Это наш Горловчанин, утром он еще был жив…», — написал мэр в своем Telegram-канале.