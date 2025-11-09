В результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина

Автобус столкнулся с несколькими машинами в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибла одна женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал SWR.

Отмечается, что погибла 34-летняя женщина.

Кроме того, несколько человек пострадали, в том числе и водительница автобуса. Трех человек госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве погиб инвалид-колясочник. Он ехал в инвалидном кресле по проезжей части.

