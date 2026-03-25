В результате ДТП в Сахалинской области погиб один человек
В Сахалинской области произошло ДТП с участием внедорожника и грузовика. В результате дорожного происшествия погиб человек, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель Toyota Tundra не справился с управлением и столкнулся с КАМАЗом.
«Пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, 2 пассажира получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.