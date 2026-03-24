iPhone спас жизнь россиянке, вызвав скорую помощь при ударе в ДТП

Блогер из Волгограда по имени Алина в одной из соцсетей рассказала, что iPhone спас жизнь ее сестре, когда та ночью попала в серьезную аварию. Мобильное устройство самостоятельно вызвало скорую помощь после сильного удара. В каком городе это произошло, блогерша не уточнила.

По словам блогерши, ее 23-летняя сестра вместе с молодым человеком попала в серьезную аварию 27 февраля 2026 года. И парень, и девушка потеряли создание от удара, но когда молодой человек пришел в себя, бригада скорой помощи уже была на месте. Медиков вызвали не очевидцы, а iPhone пострадавшей девушки.

«При столкновении они оба потеряли сознание. Была ночь, но рядом никого не было. И Ольга очень сильно пострадала. И iPhone при ударе сам вызвал „скорую“. Когда ее молодой человек очнулся, „скорая“ уже приехала», — рассказала Алина.

По словам блогерши, бригада скорой помощи приехала быстро. Медики оказали первую необходимую помощь, затем вызвали бригаду реанимации, которая госпитализировала девушку в одну из больниц.

В настоящее время пострадавшая девушка находится в коме. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

