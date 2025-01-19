В результате ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека

Происшествия

Микроавтобус в Карелии съехал в кювет. В результате пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале по региону.

Инцидент произошел на 477-м километре федеральной автодороги Р-21 в Кондопожском районе.

Микроавтобус следовал по маршруту «Кондопога — Костомукша».

В результате пострадали два человека, один из них — ребенок. Пострадавших госпитализировали.

Ранее на Московском скоростном диаметре возле шоссе Энтузиастов автомобиль Daewoo Nexia влетел в столб и взорвался.