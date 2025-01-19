В результате ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека
Микроавтобус в Карелии съехал в кювет. В результате пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале по региону.
Инцидент произошел на 477-м километре федеральной автодороги Р-21 в Кондопожском районе.
Микроавтобус следовал по маршруту «Кондопога — Костомукша».
В результате пострадали два человека, один из них — ребенок. Пострадавших госпитализировали.
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