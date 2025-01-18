Огненное ДТП: машина влетела в столб и взорвалась в Москве
Машина влетела в столб и взорвалась на Московском скоростном диаметре
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На Московском скоростном диаметре возле шоссе Энтузиастов автомобиль Daewoo Nexia влетел в столб и взорвался, сообщает SHOT.
Водитель иномарки не справился с управлением. Он пролетел вправо через три полосы и врезался в столб. Авто сразу же загорелось и взорвалось. Машину разорвало на две части.
По предварительной информации, в иномарке находилось три человека, двое погибли.
Как уточнили в пресс-службе столичного Дептранса, на месте дорожной аварии работают оперативные службы мегаполиса. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Движение в районе ДТП затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ДТП образовался затор протяженностью около 2 км.