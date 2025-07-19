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В результате ДТП на западе Крыма погибли два человека

В результате аварии на западе Крыма погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, еще пять пострадали, сообщили в пресс-службе МВД республики.

По предварительной информации, ДТП произошло около 20:30 на автодороге «Черноморское-Евпатория».

Водитель автомобиля ВАЗ 2105, двигаясь со стороны Черноморского района в направлении г. Евпатория, вблизи с. Наташино, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мицубиси», двигавшегося во встречном направлении.

Днем 19 июля на трассе Тюмень — Омск столкнулись два большегруза, после чего один из них взорвался.