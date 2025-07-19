Днем 19 июля на трассе Тюмень — Омск столкнулись два большегруза, после чего один из них взорвался. Страшные кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112» .

На опубликованных фото видно, что в результате ДТП один из грузовиков слетел с проезжей части в кювет. Судя по всему, именно он и взорвался — эта фура была полностью охвачена огнем и едким черным дымом.

Предварительно известно, что в результате аварии погибли два человека.

При каких обстоятельствах произошла авария, а также другие подробности случившегося устанавливают компетентные органы.