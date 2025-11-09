В результате ДТП на Крымском мосту погибли два человека

На Крымском мосту произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает в Telegram-канале прокуратуры республики Крыма

Предварительно, водитель автомобиля «Мерседес Бенц», при осуществлении обгона пассажирского автобуса «Краснодар-Севастополь», не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением.

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве погиб инвалид-колясочник. Он ехал в инвалидном кресле по проезжей части.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.