В результате ДТП на Крымском мосту погибли два человека
На Крымском мосту произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает в Telegram-канале прокуратуры республики Крыма
Предварительно, водитель автомобиля «Мерседес Бенц», при осуществлении обгона пассажирского автобуса «Краснодар-Севастополь», не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением.
В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних госпитализированы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
