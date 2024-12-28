В результате атаки ВСУ на Горловку погиб один человек

В результате атаки ВСУ на Горловку Донецкой Народной Республики один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале .

В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ по улице Багратиона погиб 33-летний мужчина. Кроме того, ранения получили мужчина 1987 года рождения и женщина 1994 года рождения.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Ранее российские солдаты выбили украинских боевиков из жилой зоны в Курахове Донецкой Народной Республики. Во время зачистки города обнаружились около 30 неопознанных трупов гражданских — этих людей убили солдаты ВСУ.