Российские солдаты выбили украинских боевиков из жилой зоны в Курахове Донецкой Народной Республики. Во время зачистки города обнаружились около 30 неопознанных трупов гражданских — этих людей убили солдаты ВСУ, сообщает SHOT .

После зачистки жилой зоны в городе российские бойцы привезли в отделение судмедэкспертизы трупы 28 мирных граждан. У них на теле нашли следы от пуль. Выстрелы произвели украинские боевики при отходе из населенного пункта.

Убитые граждане проживали в той части Курахова, которая была под контролем украинских войск. Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ рассказывали, что «по-зверски» относятся к гражданским в городах, близких к линии боевого соприкосновения. Причина в том, что люди ожидают армию РФ.

Ранее сообщалось, что всего 3 км отделяют российских солдат от одного из крупнейших угольных предприятий Украины в городе Покровске.