Российские войска приблизились к одному из самых крупных угольных предприятий Украины. До шахтоуправления «Покровское» в Донецкой Народной Республике осталось всего 3 км, сообщает ТАСС .

По данным источников в силовых структурах, украинские боевики роют окопы рядом с объектом в городе Покровске. Также недавно ВСУ эвакуировали мирных жителей из ближайших населенных пунктов, например, Удачного.

Шахтоуправление «Покровское» было одним из самых крупных на Украине по добыче коксующегося угля. Это один из ключевых элементов, необходимых для металлургической промышленности.

Каждый год на предприятии добывали несколько миллионов тонн коксующегося угля. Киев продавал его на экспорт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что солдаты ВС РФ почти выбили противника из центра Курахова.