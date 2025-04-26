В результате атаки ВСУ два жителя Макеевки в ДНР получили ранения Происшествия сегодня в 01:00

Два жителя Макеевки ДНР получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины с начала суток, сообщается в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что пострадали двое мужчин. Один из них пострадал в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток», а другой получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Ранее украинские военнослужащие 444 раза обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил РФ и совершили 900 ударов беспилотниками, несмотря на объявление пасхального перемирия.