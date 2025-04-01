В результате атаки дронов ВСУ пострадали два мирных жителя Таганрога

Два жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов в Таганроге Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами», — сообщил он.

Пострадавшим оказывают помощь.

В результате атак дронов произошло возгорание в девятиэтажном доме. На данный момент пожар потушен. У домов выставлено оцепление.

Ранее в небе над Таганрогом Ростовской области раздались несколько взрывов, вызванных, по предварительной информации, срабатыванием системы ПВО в районе порта.

Жители Ростовской области утверждают, что слышали от двух до шести взрывов вблизи местного порта, а также видели яркие вспышки на небе.