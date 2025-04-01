В Таганроге вблизи порта сработала система ПВО

В небе над Таганрогом Ростовской области раздались несколько взрывов, вызванных, по предварительной информации, срабатыванием системы ПВО в районе порта, пишет SHOT .

Жители Ростовской области утверждают, что слышали от двух до шести взрывов вблизи местного порта, а также видели яркие вспышки на небе.

Также жители хутора Красный Десант и села Новобессергеневка сообщают о громких звуках. Пока нет официальной информации о разрушениях и пострадавших.

По данным Mash, есть информация, что вражеские дроны летят также в сторону Волгограда.