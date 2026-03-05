В результате атаки дронов на Саратовскую область пострадали 3 человека
В результате атаки дронов в Саратовской области пострадали 3 человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов.
«Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы. По предварительным данным, пострадали три человека», — отметил Бусаргин.
Пострадавшим оказывают помощь.
Ранее сообщалось, что около 20 взрывов раздались над Саратовом и Энгельсом. Силы ПВО отражают воздушную атаку дронов ВСУ на город.
