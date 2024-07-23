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В результате атаки дрона на авто в Белгородской области ранены три человека

Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, который ехал в селе Щетиновка Белгородского района, три человека получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам Гладкова, пострадавшие сами обратились в городскую больницу № 2 Белгорода с осколочными ранениями и баротравмами. Медики оказали раненым всю необходимую медпомощь.

«От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно», — написал он.

Ранее в селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель, его госпитализировали.