При обстреле ВСУ Белгородской области ранены три человека

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Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на два населенных пункта Белгородской области ночью в понедельник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель, его госпитализировали.

В Шебекино в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом, в котором находилась 87-летняя женщина.

«Медики осмотрели пожилую женщину и не обнаружили травм, но для стабилизации состояния ее доставляют в отделение терапии городской больницы № 2 города Белгорода», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Мужчине с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте, добавил Гладков.

Ранее южная часть Шебекино осталась без света после артобстрела ВСУ.