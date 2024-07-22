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При обстреле ВСУ Белгородской области ранены три человека

Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Происшествия

Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на два населенных пункта Белгородской области ночью в понедельник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель, его госпитализировали.

В Шебекино в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом, в котором находилась 87-летняя женщина.

«Медики осмотрели пожилую женщину и не обнаружили травм, но для стабилизации состояния ее доставляют в отделение терапии городской больницы № 2 города Белгорода», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Мужчине с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте, добавил Гладков.

Ранее южная часть Шебекино осталась без света после артобстрела ВСУ.