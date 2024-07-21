Часть Шебекино осталась без света после артобстрела ВСУ

сегодня в 23:53

В белгородском Шебекино повреждена линия электропередачи после артобстрела ВСУ, часть города осталась без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Южная часть города остается временно без света из-за повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады в скором времени начнут восстановительные работы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В результате атаки повреждена спецтехника одной из ресурсных служб и частный жилой дом, уточнил Гладков.

Ранее под Шебекино во время атаки дрона-камикадзе был ранен водитель автомобиля, его с ожогами госпитализировали в одну из клиник Белгорода.