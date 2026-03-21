В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове
В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове, пострадали 2 человека, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
По его словам, в домах частично выбиты стекла.
«Два человека обратились за медицинской помощью», — сообщил он.
На месте работают все профильные службы.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе при атаке БПЛА повреждена гражданская инфраструктура, в нескольких домах частично выбило стекла.
