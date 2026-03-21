сегодня в 04:43

В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове

В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове, пострадали 2 человека, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

По его словам, в домах частично выбиты стекла.

«Два человека обратились за медицинской помощью», — сообщил он.

На месте работают все профильные службы.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе при атаке БПЛА повреждена гражданская инфраструктура, в нескольких домах частично выбило стекла.

