В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
В Энгельсе при атаке БПЛА повреждена гражданская инфраструктура, в нескольких домах частично выбило стекла, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
В результате атаки никто не пострадал.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение шести часов средствами ПВО был ликвидирован 91 украинский беспилотник. Противник пытался атаковать с помощью дронов в том числе Московский регион.
