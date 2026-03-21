В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура

В Энгельсе при атаке БПЛА повреждена гражданская инфраструктура, в нескольких домах частично выбило стекла, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла», — говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение шести часов средствами ПВО был ликвидирован 91 украинский беспилотник. Противник пытался атаковать с помощью дронов в том числе Московский регион.

