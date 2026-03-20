ВСУ с помощью 91 дрона атаковали ряд российских регионов

20 марта в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО активно отражали атаку противника. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов пытались ударить по территориям пяти российских регионов, об этом сообщили в Минобороны РФ .

В вышеуказанный период ПВО ликвидировали и подавили 91 вражеский беспилотник. Представители киевского режима для своих ударов задействовали дроны самолетного типа.

Дроны летели в сторону Брянской, Калужской, Смоленской и Белгородской областей, а также на Московский регион.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

