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В результате атаки беспилотника в Белгородской области пострадала женщина

Жительница белгородского поселка Политотдельский пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.

Женщина оказывается необходимая помощь, добавил Гладков.

Ранее украинский беспилотник попал по храму в селе Ясные Зори Белгородского района. Был поврежден купол.