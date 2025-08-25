сегодня в 18:58

В Раменском произошел пожар в частном доме

В подмосковном Раменском городском округе произошел пожар в частном доме. Судя по кадрам с места происшествия, там горит крыша здания на одном из участков, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Огнем объят дом на улице Левашова. На опубликованных видео можно заметить, что крышу дома охватило сильное пламя. С места пожара идет густой черный дым.

К загоревшемуся дому уже прибыли пожарные. Сведений о наличии пострадавших и причинах возгорания пока нет.

На днях крупный пожар произошел на стройке в юго-западной части Москвы. Возгорание потушили, с места происшествия спасли троих человек.