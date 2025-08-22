Пожар на стройке в Москве: люди были заблокированы, но всех спасли

сегодня в 10:44

Сотрудники МЧС спасли 3 человек из пожара на стройке на юго-западе Москвы

Пожар произошел на стройке на Профсоюзной улице в Москве. Возгорание потушили, спасли 3 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«МК: срочные новости» опубликовал видео с места происшествия. На записи видно, что от стройки исходил черный дым. Наверху здания оказались заблокированы около 10 рабочих.

К месту происшествия по адресу: Профсоюзная улица, д. 43, к. 1, прибыли карета скорой помощи и сотрудники МЧС.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 3 человек и эвакуировать 13. Возгорание потушили. Никто не пострадал.