В районе схода вагонов в Приамурье повредилось более 800 метров Транссиба

В субботу РЖД проинформировала о мобилизации восстановительных составов с четырех различных станций для ликвидации последствий инцидента на Транссибирской магистрали, где с рельсов сошли грузовые вагоны, в которые врезался встречный поезд, пишет «Интерфакс» .

«Ведется уборка сошедших с рельсов вагонов из габарита обоих путей. Производится замена поврежденных элементов инфраструктуры. Предстоит восстановить около 600 метров по одному пути и около 250 метров по соседнему», — сообщили в РЖД.

Последствия столкновения грузовых вагонов со встречным грузовым поездом устраняют порядка 300 железнодорожников. По факту происшествия возбудили уголовное дело, в рамках которого выяснят, по какой причине вагоны сошли с рельсов, что привело к повреждению более 800 метров Транссиба.

Согласно оперативной информации, 15 марта с рельсов в общей сложности сошли 26 вагонов с углем. Размер нанесенного ущерба устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, хотя в первые минуты после происшествия была информация, что травмировался один из машинистов грузового поезда.

Вследствие происшествия на станциях отправления будут отложены пассажирские рейсы № 82 Тында — Благовещенск, № 317 Благовещенск — Нижний Бестях и № 391 Благовещенск — Чита.

Для ликвидации последствий инцидента в РЖД образован специальный штаб под руководством первого заместителя главы компании Сергея Кобзева. От станции Сковородино будет направлен резервный состав для транспортировки пассажиров по запланированному маршруту поезда № 9 Владивосток — Москва.

Задержки также коснулись пассажирских составов № 2 Москва — Владивосток и № 9 Владивосток — Москва.