В «Эталоне» рассказали, когда возобновятся торги акциями компании

Директор службы взаимодействия с инвесторами группы «Эталон» Мария Бевзюк заявила, что торги акциями компании на Мосбирже возобновятся в конце августа — начале сентября. Точная дата будет известна после решения торговой площадки, сообщает РБК .

«Будем ждать сообщения от Мосбиржи, когда начнутся торги», — заявила Бевзюк.

По ее словам, «Эталон» будет стремиться вернуться на первый уровень листинга Мосбиржи. Для этого он выполнит все условия торговой площадки, но компании потребуется время.

Ранее капитализация американской компании Nvidia, которая специализируется на разработке графических процессоров, побила исторический рекорд, впервые превысив 4 трлн долларов.