Трое людей погибли при мощном взрыве в Ленинградской области
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области утром прогремел взрыв. Он унес жизни трех человек, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент случился в квартале Ленрыба Кингисеппского района.
По предварительной информации, при тестировании трубы случилась разгерметизация. За ней последовал мощный взрыв.
В результате ЧП ранения получили восемь человек. Трое пострадавших скончались.
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