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Трое людей погибли при мощном взрыве в Ленинградской области

В поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области утром прогремел взрыв. Он унес жизни трех человек, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Инцидент случился в квартале Ленрыба Кингисеппского района.

По предварительной информации, при тестировании трубы случилась разгерметизация. За ней последовал мощный взрыв.

В результате ЧП ранения получили восемь человек. Трое пострадавших скончались.

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