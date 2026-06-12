Трое людей погибли при мощном взрыве в Ленинградской области

Происшествия
РИАМО, Пелагия Тихонова

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

В поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области утром прогремел взрыв. Он унес жизни трех человек, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент случился в квартале Ленрыба Кингисеппского района. 

По предварительной информации, при тестировании трубы случилась разгерметизация. За ней последовал мощный взрыв. 

В результате ЧП ранения получили восемь человек. Трое пострадавших скончались.

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