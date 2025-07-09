Nvidia установила мировой рекорд по размеру капитализации
Капитализация американской компании Nvidia, которая специализируется на разработке графических процессоров, побила исторический рекорд, впервые превысив 4 трлн долларов, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 17:03 по московскому времени стоимость акций производителя чипов на торгах выросла до 164,09 доллара за ценную бумагу (+2,55%).
При несколькими минутами ранее стоимость акций американской компании достигла рекордного уровня в 164,38 доллара. Если исходить из этой цены, то общая стоимость компании составляет 4,011 трлн долларов.
Кроме того, в 2024 году стоимость акций Nvidia подорожали в 2,7 раза, а сначала текущего года — более чем на 22%.
Ранее производитель графических процессоров Nvidia анонсировал новую бюджетную видеокарту GeForce RTX 5060. Компания ограничила публикацию полноценных обзоров до официального выхода видеокарты.