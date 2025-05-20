Nvidia анонсировала новую бюджетную видеокарту GeForce RTX 5060

Nvidia представила новую видеокарту GeForce RTX 5060, ориентированную на экономных геймеров. Ее стоимость составит 299 долларов, что эквивалентно примерно 24 тысячам рублей, сообщает Infox .

Десктопная RTX 5060 построена на базе процессора GB206 и располагает 3840 ядрами CUDA, что, по данным DTF, на четверть превосходит показатель предыдущей модели. Объем видеопамяти не изменился и составляет 8 ГБ, однако теперь используется более быстрая память стандарта GDDR7, обеспечивающая увеличение пропускной способности на 65%. Энергопотребление карты составляет 145 Вт.

Ноутбучная версия, GeForce RTX 5060 Laptop, имеет 3328 ядер CUDA и также 8 ГБ GDDR7. Ее энергопотребление варьируется от 40 до 100 Вт. Ноутбуки, оснащенные данной видеокартой, будут доступны по цене от 1099 долларов (около 86 тысяч рублей), что на 100 дороже, чем модели на базе RTX 4060.

Согласно заявлениям Nvidia, RTX 5060 способна выдавать от 100 до 200 кадров в секунду в таких современных играх, как DOOM: The Dark Ages, Hogwarts Legacy и Black Myth: Wukong, при разрешении 1080p и максимальных настройках графики. Предположительно, такие показатели достигаются благодаря активации функции многокадровой генерации.

Примечательно, что Nvidia ограничила публикацию полноценных обзоров до официального выхода видеокарты, не предоставив журналистам предварительный доступ к драйверам.

Стоит также отметить, что новая видеокарта поддерживает передовые технологии, включая DLSS 3, что позволяет улучшить визуальное качество без существенной потери производительности. Поддерживается и технология трассировки лучей в реальном времени, обеспечивающая более реалистичное отображение освещения и теней в играх.