В Амурской области столкнулись два грузовых поезда, есть пострадавший Происшествия сегодня в 09:02 Фото - © Медиасток.рф

В Амурской области 15 марта с рельсов сошли вагоны грузового поезда, которые врезались в другой поезд встречного направления, машинист одного из составов получил травмы, пишет ТАСС со ссылкой на РЖД.

Из-за железнодорожной аварии движение поездов на участке в Амурской области приостановлено. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В РЖД предупредили пассажиров о предстоящих задержках составов. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть движение пассажирских и грузовых поездов к привычному графику как можно скорее.