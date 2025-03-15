В Амурской области столкнулись два грузовых поезда, есть пострадавший
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В Амурской области 15 марта с рельсов сошли вагоны грузового поезда, которые врезались в другой поезд встречного направления, машинист одного из составов получил травмы, пишет ТАСС со ссылкой на РЖД.
Из-за железнодорожной аварии движение поездов на участке в Амурской области приостановлено. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В РЖД предупредили пассажиров о предстоящих задержках составов.
Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть движение пассажирских и грузовых поездов к привычному графику как можно скорее.