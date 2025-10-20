В районе Каширы женщина за рулем погибла, влетев в здание АЗС

В Кашире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.

Авария произошла около АЗС на улице Путейская.

Предварительно, 42-летняя женщина, управляя автомобилем марки «Омода», не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим наездом на припаркованную грузовую машину и стену здания АЗС.

В результате ДТП водитель погибла на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

