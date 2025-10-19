Лобовое столкновение на трассе под Великим Новгородом унесло жизни 3 человек

В Шимском округе Новгородской области произошла страшная авария на 43 км автодороги Р-56 «Великий Новгород — Псков», в результате погибли три человека, в том числе ребенок. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области .

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Sonata, совершая обгон, столкнулся с двигавшейся навстречу машиной Kia Cerato, что привело к гибели всех находившихся в ней людей. Авария произошла около 16:00, на месте работают оперативные службы.

По предварительным сведениям, в данном ДТП были повреждены еще 5 транспортных средств.

«Мужчина, управляя автомобилем Hyundai Sonata, при выполнении маневра обгона совершил столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилями, <…> затем вылетел на полосу для встречного движения», — рассказал инспектор безопасности дорожного движения по Новгородской области Виктор Гаврилов.

На встречной полосе Hyundai также спровоцировал столкновение с несколькими машинами. В итоге трое погибли. В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

