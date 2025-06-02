сегодня в 05:19

В Приморском крае во время капремонта в школе обрушился спортзал

В Приморье во время капремонта обрушился спортивный зал средней общеобразовательной школы № 17. Инцидент произошел в городе Артем, сообщил мэр города Вячеслав Квон в Telegram-канале .

Известно, что школа была построена еще в 1958 году.

«В результате производства земляных работ для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента произошло обрушение части здания, где находился спортзал», — говорится в сообщении.

Мэр города отметил, что проверку здания и выдачу документов на капремонт осуществляла лицензированная организация.

По его словам, подрядчик выполнит обратную засыпку скальным грунтом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Ранее в Челябинске пассажиры автобуса № 51 чуть не сварились заживо в кипящем антифризе, который начал литься на них с потолка.