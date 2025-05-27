Пассажиры чуть не сварились заживо в кипящем антифризе в автобусе в Челябинске

Утром 27 мая в Челябинске пассажиры автобуса № 51 чуть не сварились заживо в кипящем антифризе, который начал литься на них с потолка. Водитель не сразу понял, что случилось, и остановил транспорт только после того, как люди в салоне начали кричать, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что кипящая жидкость полилась на людей из вентиляции автобуса из-за неисправности печи, затем весь салон наполнил пар. Две девушки стояли рядом с местом прорыва и больше других пострадали — жидкость попала на их руки и ноги, оставив после себя ожоги.

Из-за случившегося автобус остановился в районе УралГУФКа и высадил всех из салона. В обстоятельствах случившегося теперь разбирается Следственный комитет в рамках возбужденного уголовного дела. Прокуратура инициировала проверку в отношении перевозчика ООО «Копейское маршрутное такси».

Обе пострадавшие получили сильные ожоги, но от госпитализации отказались. Девушки будут проходить лечение амбулаторно.