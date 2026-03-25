В Приморье в туалете магазина умерла девочка, вдохнув газ из баллона

Девочка погибла в туалете магазина в Приморье, вдохнув газ из баллона, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, два подростка в поселке Славянка приобрели в магазине баллон, предназначенный для использования в быту. В туалете одна из них стала вдыхать содержимое баллона. В результате 14-летняя девочка скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства приобретения и использования газового баллона несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе дочь уже практически месяц ищет свою 51-летнюю мать. Сожитель женщины говорит, что она покинула дом и не вернулась.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.