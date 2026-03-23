В Балашихе дочь уже месяц разыскивает свою 51-летнюю мать

В Балашихе дочь разыскивает свою 51-летнюю мать, которая пропала без вести почти месяц назад. Сожитель женщины утверждает, что она просто ушла из дома и не вернулась, сообщает MSK1.RU .

Елена Чернядьева таинственно исчезла 25 февраля. Жительница Балашихи перестала отвечать на звонки дочери, при этом до исчезновения они разговаривали по 3 раза в день.

По словам дочери Полины, мама жила с мужчиной. Сожитель Елены и был последним кто ее видел.

«Сожитель говорит, что она просто ушла из дома. Полиция его только опросила, и дальше ничего не происходит, а прошел уже почти месяц. В ближайшие больницы я звонила — ее там нет», — рассказала Полина.

Приметы Елены: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета, предположительно, в бежевую шубу или черную дубленку, а также в черные лосины и черные ботинки.

