Два брата-подростка таинственно пропали в Петербурге и не выходят на связь
В Петербурге исчезли два брата-подростка
В Санкт-Петербурге исчезли два брата-подростка — Александр и Илья Кусакины. Об этом сообщает «112».
Парни последний раз выходили на связь 10 марта. С тех пор с ними был потерян контакт.
Одному мальчику, Александру, 11 лет. Его брату Илье — 14. Подростков активно ищут.
Ранее 16-летний подросток Роман Дмитриев из Екатеринбурга бесследно исчез 8 марта. Он мог воспользоваться онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.