Два брата-подростка таинственно пропали в Петербурге и не выходят на связь

сегодня в 15:09

В Петербурге исчезли два брата-подростка

В Санкт-Петербурге исчезли два брата-подростка — Александр и Илья Кусакины. Об этом сообщает « 112 ».

Парни последний раз выходили на связь 10 марта. С тех пор с ними был потерян контакт.

Одному мальчику, Александру, 11 лет. Его брату Илье — 14. Подростков активно ищут.

Ранее 16-летний подросток Роман Дмитриев из Екатеринбурга бесследно исчез 8 марта. Он мог воспользоваться онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков.

