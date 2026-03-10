сегодня в 17:17

Подросток из Екатеринбурга воспользовался BlaBlaCar и бесследно исчез 8 марта

16-летний подросток Роман Дмитриев из Екатеринбурга бесследно пропал 8 марта. Появилась информация, что парень исчез после того, как воспользовался услугами BlaBlaCar, сообщает E1.RU .

В отряде «ЛизаАлерт» просят водителей присмотреться и вспомнить пассажиров, которые следовали по маршруту Екатеринбург — Магнитогорск, Магнитогорск — Белорецк или любым другим способом в сторону Башкортостана.

«Молодой человек мог быть зарегистрирован в сервисе под чужим именем», — уточнили в отряде «ЛизаАлерт».

Дмитриев ростом 180 см, худой, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темные джинсы, бежевую куртку, белые кроссовки и белую шапку. С собой у парня был черный рюкзак.

Ранее пропавшего в Каспийске молодого человека Магомеда Джамлатдинова обнаружили мертвым. 6 марта он уехал в гости к другу, после чего перестал выходить на связь.

