сегодня в 12:55

Пропавшего 4 дня назад в Каспийске парня нашли мертвым

Пропавшего четыре дня назад в Каспийске молодого человека Магомеда Джамлатдинова обнаружили мертвым, сообщает Mash Gor .

6 марта Магомед уехал в гости к другу, после чего перестал выходить на связь. Мужчину искали несколько дней и во вторник его тело обнаружили в канале на улице Ленина.

На опубликованных кадрах видно, как группа мужчин грузит тело погибшего в бортовую «ГАЗель».

